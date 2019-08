Na klar! Wichtig ist, dass das Haar nicht zu weich und nicht frisch gewaschen ist (Haare rutschen weg). Für mehr Gripp und Griffigkeit sorgen trockenes Haarspray und Trockenshampoo. Aber bitte in Maßen. Danach die Haarsträhne am Hinterkopf toupieren und die Längen im Nacken mittig oder seitlich zusammenziehen, einschlagen und mit Haarklemmen feststecken. Haarspray zum Schluss soft für Haltbarkeit und Glanz.

Im Salon hört Starfriseur Sven Hentschel schon mal: "Mit kurzen Haare geht doch nur ein Style." Dabei lässt sich mit wenigen Handgriffen schnell etwas Neues machen, weiß der Profi. Ein "Richtungswechsel" zum Beispiel. Was immer nach hinten frisiert wurde einfach mal nach vorn oder zur Seite föhnen und mit ein wenig Haarwachs "durchstrubbeln". So wirkt die Frisur meist unfrisierter und leichter. Ein Seitenscheitel ist auch eine schnelle Variante um zu verändern. Und mit dem Einsatz von ganz anderen, als den immer gebrauchten Stylingprodukten geht fast alles.



Wetgel statt Wachs: z.B. der angesagte Igelspitzenlook oder als Gegenpart ein Nasseffekt zum Abend oder am Strand.



Super starker Schaumfestiger statt Flüssigvolumen: so lässt sich mit ein wenig Übung alles an Haar aus dem Gesicht föhnen und mit ein wenig mehr "Farbe" im Gesicht eine ganz andere Optik kreieren. Also wenn Sie sich mal wieder "wie immer" um die Haare fühlen, dann einfach mal etwas probieren! Auf alle Fälle nicht zu friseurig.