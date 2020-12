Tipps vom Friseur Festliche Frisuren für Weihnachten

Glamouröse Wellen zum Nachstylen Damit die Pracht gut hält, Volumenfestiger ins feuchte Haar einarbeiten und anschließend trocken föhnen. Dann das Deckhaar hochstecken und dabei am Hinterkopf starten: Jeweils eine circa sieben Zentimeter breite Strähne abteilen, mit Haarspray einsprühen und auf einen Lockenstab legen. Die Strähne aufdrehen, Lockenstab rausziehen und den Kringel zum Auskühlen locker am Kopf festklemmen. Ist der Hinterkopf fertig, das Deckhaar auf die vorderen Strähnen drehen. Alle Locken nach dem Auskühlen lösen, gut auskämmen und mit Haarspray haltbar machen.

Frisur zum Ausgehen



Wer seine Haare beim Ausgehen offen tragen möchte, kann diese zum Beispiel am Hinterkopf feststecken. Dafür auf Höhe der Schläfen das Haar jeweils in acht Zentimeter breite Partien abteilen, locker mit den Fingern seitlich nach hinten nehmen und dabei einmal in sich drehen. Die beiden Partien am Hinterkopf über Kreuz legen und mit verschiedenfarbigen Haarklammern im Dreieck angeordnet feststecken.