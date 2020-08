Durch die Sonnenstrahlen dringen schädliche UV-A und UV-B Strahlen in unser Haar ein. Dadurch bleicht das Haar teilweise extrem aus. Und auch die Keratinbausteine, also die Grundstruktur des einzelnen Haares, kann stark geschwächt werden, was zu stumpf und glanzlos aussehendem Haar bis hin zu Haarbruch führen kann.