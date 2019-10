Pro Tag wächst unser Haar ca. 0,3 bis 0,4 Millimeter (1 bis 1,5 Zentimeter pro Monat) und das nicht etwa gleichzeitig. Etwa 15 Prozent unserer Haarpracht befindet sich in einer Ruhephase, während die anderen Haare in einem ständig zyklischen Prozess wachsen. Wir unterscheiden also in drei Phasen.