Haare stylen Das richtige Stylingprodukt für jede Frisur

Grundsätzlich gilt: was Sie zum Stylen des eigenen Haares brauchen, hängt von Haarlänge, Haarstruktur, Spannkraft und Wunschfrisur ab. Profi Sven Hentschel empfiehlt, sich mit seinem Friseur zu beraten, da der oft fachlicher und realistischer einschätzt.

Wird es ein Kauf in Drogerie oder Supermarkt, sollte die Produktbeschreibung aufmerksam gelesen werden. Zu beachten sind, für welches Haar und welche Frisur das Produkt geeignet ist, die Haltbarkeit und Art der Anwendung. Produkte in Salonqualität sind meist die bessere Wahl. Sie bieten durch hochwertigere und konzentrierte Inhaltsstoffe mehr Anwendungen und sind oft leichter zu handhaben.

Diese Festiger legen einen stabilisierenden Film auf die Haaroberfläche, um Kämmbarkeit, Elastizität und Formgebung zu verbessern. Für Sven Hentschel das Non plus ultra was Festiger angeht. Der Friseurmeister verwendet tendenziell mittlere Festigungsgrade, um ziepen und verkleben zu vermeiden und ausreichend Halt zu geben. Festiger sind grundsätzlich für alle Haarlängen, aber eher für feines Haar geeignet. Bei sehr starkem Haar ist die Haltbarkeit eher gering.