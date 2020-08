Beauty-Tipps So pflegen Männer ihre Haut richtig

Männer schwitzen mehr als Frauen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Darum folgen viele Männer bei der Wahl eines Deos der Devise: Es muss den Schweißgeruch im Zaum halten, mehr aber auch nicht. Doch ein hochwertiges Deo kann viel mehr, es verleiht auch Individualität. Übrigens: Benutzten in den 60er-Jahren in Deutschland lediglich 10 Prozent der Männer ein Eau de Toilette, sind es inzwischen nahezu so viele Männer wie Frauen.