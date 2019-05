Augenbrauenzupfen und Brusthaar-Entfernung sind längst kein Tabu mehr. Auch Cremes und Parfums sind im Badezimmer Standard. Popstars und Spitzensportler haben es vorgemacht: Selbst Schminken ist für Männer längst kein No-Go mehr. Wenn auch nicht so offensichtlich und plakativ. Doch Abdeckstift und Co. gehen schon mal.

Inzwischen ist Männerkosmetik auch ein Karriere-Booster, findet Kosmetikerin Tina Pfau. Ein gut gepflegter Mann, wirkt einfach überzeugender, weil er auf sich achtet. Das kommt schließlich auch bei Geschäftskunden an.

Bildrechte: Ilong Göll

Ein echter Mann lässt nur Seife und Wasser an die Haut? Das reicht in den wenigsten Fällen aus. Für einen gesunden und strahlenden Teint sollte die Männerhaut morgens und abends mit einem Waschgel und mit einem Gesichtswasser gereinigt und geklärt werden. Regelmäßige Peelings helfen, um Hautunreinheiten vorzubeugen. Dabei werden die abgestorbenen Hautzellen entfernt und die Haut kann besser atmen. Die beste Vorbeugung gegen Hautunreinheiten. Und: spätestens ab 40 freut sich auch die Männerhaut über zusätzlichen Schutz und Feuchtigkeit durch Cremes.



Niemand mag spröde Hände



Hand aufs Herz: Spröde und raue Hände sehen nicht nur unschön aus, sondern fasst auch niemand gerne an. Da sollte eine Handcreme schon drin sein: Sie sorgt für glatte und geschmeidige Haut und verhindert Trockenheitsflecken sowie Rötungen.