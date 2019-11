Der Cowboy und Rancher Robert Norris war in den frühen 1960er Jahren unter anderem auch in TV-Werbespots zwölf Jahre lang Teil der Zigaretten-Werbekampagne von Marlboro. Auf der Homepage seines Familien-Unternehmens heißt es in einem Nachruf, der aus Colorado stammende Norris habe sein Engagement schließlich beendet, um für seine Kinder ein besseres Vorbild zu sein.