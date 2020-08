Das kann schon nerven: bei Zara oder H&M passt man oft nicht in die gleiche Kleidergröße. Obwohl es dafür eigentlich eine DIN-Norm gibt. Doch die Modefirmen halten sich nicht immer daran – und das hat mehrere Gründe:

Modefirmen wie Mango oder Desigual kreieren ihre Kollektionen für eine bestimmte Zielgruppe. Zum Beispiel Teenies. Besonders konsequent ist hier die Marke Brandy Melville – hier gibt es alles nur in einer einzigen Größe.

Die findet sich oft in Discountern, hier läuft das Spiel dann umgekehrt. Die Größe wird oft kleiner ausgewiesen, als sie es tatsächlich ist. Dadurch fühlen sich die Frauen oft geschmeichelt, wenn sie plötzlich in eine 38 passen, statt in eine 40 oder sogar 42. Das ist oft bei Discounter-Ware (Lidl, Aldi) der Fall.