Trotzdem täusche das nicht darüber hinweg, dass es zu wenige Züge gebe, sagt Schulze-Griesbach. Im ICE sollen E-Roller künftig gratis mitgenommen werden dürfen, heißt es vonseiten der Bahn. Zusammengeklappt und unter oder über dem Sitz verstaut, versteht sich. Außerdem muss der Akku am Gerät fest verbaut sein.

Wer allerdings in den öffentlichen Personennahverkehr umsteigt, der muss gegebenenfalls eine Extra-Fahrkarte lösen, so wie bei den Dresdner Verkehrsbetrieben.

Zwei Euro kostet so ein Extra-Ticket für das Fahrrad derzeit in Dresden. Auch die Verkehrsbetriebe Mittelthüringen lassen die E-Roller in den Bussen und Bahnen gegen Bezahlung zu.