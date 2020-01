Mit Hilfe von künstlich erzeugtem Regen lassen sich Unwetter steuern oder Dürren beeinflussen, da die mikrophysikalischen Prozesse von Wolken verändert werden. So ist es beispielsweise möglich, sie an anderer Stelle abregnen zu lassen, als diese es in ihrem natürlichen Lauf tun würden.

Überflutete Städte in Indonesien Bildrechte: dpa In Indonesien wird dies derzeit versucht, um gegen die schweren Überschwemmungen anzugehen. Die technologische Behörde BPPT teilte mit, man habe Salzfackeln über der Javasee und der Sundastraße zwischen den indonesischen Inseln in die Wolken gefeuert und damit einen Niederschlag ausgelöst. Dadurch sei weniger Regen über der Region um die Hauptstadt Jakarta heruntergekommen.



Wie der Direktor des Leipziger Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. (TROPOS), Prof. Andreas Macke, MDR AKTUELL erklärte, werden dabei am Himmel mit Aerosolpartikeln Tröpfchen erzeugt, die am Ende als Niederschlag zur Erde fallen. In den meisten Fällen werde Silberiodid dafür verwendet. Dafür müssten die dazu notwendigen Chemikalien in den Himmel gebracht werden, um die Niederschläge auszulösen. In den meisten Fällen werden dem Forscher zufolge Flugzeuge genutzt, da diese die Stoffe in einer bestimmten Höhe und einem bestimmten Gebiet am besten und zuverlässigsten platzieren können.

Weltweite Anwendung

In den USA und in Australien oder auch Bolivien wird das Impfen von Wolken teilweise genutzt, um schwere Dürren etwas milder ausfallen zu lassen. Wolken werden dabei über Trockenzonen zum Abregnen gebracht. In China wurde die Technik eingesetzt, um Smog zu vertreiben. In Sibirien wurden im vergangenen Jahr mit der Technik mehrere Waldbrände gelöscht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es in der betroffenen Region Wolken gibt oder Wolken in diese Region ziehen und diese dafür auch geeignet sind.

Keine Option für Buschfeuer