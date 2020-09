Pure Freude war die erste Reaktion von Monika Glatzel auf die Nachricht, dass die Lipödem-III-Operationen nun von der Kasse bezahlt werden. Doch schnell folgte die Ernüchterung: "Herr Spahn hat zwar gesagt, dass er uns unbürokratisch helfen will im Stadium III. Nur in der Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so."