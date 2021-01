Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bzw. leichtem Frost halten die Schneefälle in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis zum Montagmorgen an. Vor allem dort, wo der Schnee in Regen übergeht, besteht Glättegefahr.



Bereits in der Nacht zu Sonntag ereigneten sich auf der Autobahn A4 bei Bautzen mehrere Glatteisunfälle, auch ein Lkw stand quer. Aus Sachsen-Anhalt meldete die Polizei ebenfalls witterungsbedingte Unfälle auf den Autobahnen. So fuhren auf der A9 zwischen Vockerode und Coswig und zwischen Brück und Niemegk Laster in die Mittelleitplanke.