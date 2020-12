Gut zu wissen Die ersten Litfaßsäulen gab es hierzulande 1855 in Berlin. Druckereibesitzer und Verleger Ernst Litfaß hatte sie errichten lassen, um Bekanntmachungen verbreiten zu können. Plakate und Werbezettel sollten damit einen festen Platz bekommen und aus dem sonstigen Stadtbild verschwinden.



Ihm zu Ehren gibt es in Berlin heute einen Litfaß-Platz, in dessen Mitte eine vier Meter hohe Säule an ihn erinnert. Da es damals noch kein Fernsehen und Radio gab, entwickelten sich die Litfaßsäulen schnell zu einer wichtigen Informationsquelle.