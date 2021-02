In der Nähe des Rastplatzes Kabelsketal an der A14 fallen einer Polizeistreife am Autobahnrand zwei Männer auf, die zu Fuß unterwegs sind. Bei ihrer Befragung geben die beiden an, dass sie aus Eritrea stammen. Nach Deutschland seien sie an Bord eines türkischen Lkws gekommen, versteckt unterm Laderaum zwischen Rädern und Straße.