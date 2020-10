Bei der Großbäckerei lässt sie ihren 40-Tonner souverän an die Rampe rollen, als wäre es ein Einkaufswagen. Heute müssen Paletten mit Sandwiches aufgeladen werden. Diese Aufgabe übernimmt Katy gleich mit. Weil es so schneller gehe, sagt sie. Das Be- und Entladen der Ware ist eigentlich nicht ihr Job. Aber es ist mittlerweile üblich, dass die Truckerfahrer auch dabei helfen. Das würden fast alle so machen.

Am nächsten Morgen geht es in aller Frühe los. Normalerweise telefoniert sie morgens mit ihrer Tochter, doch um diese Uhrzeit schläft sie noch. Wie fühlt sich das an, immer auf Achse, immer so weit weg von zu Hause zu sein? "Jetzt, wo die Kinder erwachsen sind, ist das kein Problem mehr", erzählt Katy. "Als sie noch zur Schule und in die Lehre gegangen sind, da haben wir jeden Tag telefoniert, ob alles in Ordnung ist. Oder wenn was war, haben sie angerufen. Dann kannst du das auch so einrichten, dass du eine Tour runterwärts kriegst, dass du kurz zu Hause vorbei kucken kannst. So extrem ist das also nicht."