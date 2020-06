Nicht nur die gesundheitlichen Folgen für die Patienten sind schwer abschätzbar – auch die ökonomischen Folgen für die Kliniken. Mit verlässlichen Zahlen dazu sei frühestens Ende des Jahres zu rechnen, so die Krankenhausgesellschaft. Was sich aber abzeichne, sei ein Systemwandel im Gesundheitswesen.



Das zumindest meint Jürgen Wasem, Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen: "Wir haben in Deutschland seit langem den Eindruck, dass wir zu viel operieren, auch im internationalen Vergleich. Jetzt haben sich die Leute zurückgehalten, auch die einweisenden Ärzte haben sich zurückgehalten. Ich denke, jetzt wird sich ein Teil der Maßnahmen erledigt haben, weil wenn man behutsamer ist, konservativer ist, nicht so viel gemacht werden muss. Fest steht, was die Eingriffshäufigkeiten angeht, an Knie, an Hüfte, Linksherzkatheter – da sind wir ganz weit vorne im europäischen Vergleich. Und das liegt sicherlich an den finanziellen Anreizen, die wir gegeben haben."