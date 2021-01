Leipzig Essen auf Rädern für bedürftige Kinder

Grundsätzlich können Kinder aus bedürftigen Familien auch in Zeiten des Lockdowns ein kostenloses warmes Mittagessen bekommen. Die Bundesregierung hat schon im vergangenen Frühjahr das Bildungs- und Teilhabepaket so angepasst, dass das Kita- oder Schulessen auch nach Hause geliefert werden kann.

Das Bundessozialministerium teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, bis zum 31. März komme es nicht darauf an, dass die Mittagsverpflegung in der Schule oder Kita gemeinsam stattfinde. In diesem Zeitraum könne das Mittagessen entweder abgeholt oder direkt in die Elternhäuser geliefert werden.