Das sieht auch Entwicklungspsychologin Sabina Pauen so. Mit der Zeit werde es für die Kinder und Jugendlichen immer schwieriger zu spüren, was sie überhaupt vermisst hätten: "Je länger das dauert, desto mehr gewöhnt man sich und passt man sich ja auch an die neuen Bedingungen an und sitzt dann vielleicht tatsächlich mehr auf der Couch oder am Computer, als dass man Lust hat, rauszugehen", sagt Pauen.