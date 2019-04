Zwei Wochen nach dem mutmaßlichen Gullydeckel-Anschlag auf eine Regionalbahn bei Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen steht nun der Lokführer selbst unter Verdacht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, hat sich nach den Ermittlungen ein Tatverdacht gegen den 49-Jährigen ergeben. Der Lokführer sei insbesondere durch die Auswertung von Tatortspuren in den Fokus der Ermittler geraten.

Ein Zug der Hessischen Landesbahn fährt unter der Brücke durch, an der die Gullydeckel befestigt waren. Bildrechte: dpa

Laut der gemeinsamen Mitteilung der Ermittlungsbehörden hat die Staatsanwaltschaft Siegen beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen des Tatverdächtigen in Lünen und in Erndtebrück erwirkt.



Anschließend sei der 49-Jährige am Erndtebrücker Bahnhof festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft bestreitet der Mann die Tat. Wegen fehlender Haftgründe sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dauerten aber an.