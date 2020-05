Zuletzt geriet das Verfahren auch durch die Corona-Krise unter zeitlichen Druck. Mehrere Verhandlungstage fielen pandemiebedingt aus. Am 27. Juli verjährt der Vorwurf der fahrlässigen Tötung - ein Abschluss des Prozesses bis dahin galt als unwahrscheinlich.

Bei der Duisburger Loveparade hatte sich am 24. Juli 2010 am Zugangsbereich des eingezäunten Veranstaltungsgeländes ein Gedränge gebildet, das zu einer Massenpanik mit Toten und Verletzten führte. In der Folge entstanden Diskussionen über möglicherweise fehlgeleitete Besucherströme und weiteren Planungsfehlern. Der Organisator setzte daraufhin das Techno-Festival ab. Ende 2017 begann der Strafprozess zu dem Fall.