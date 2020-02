Coronavirus Rückholflug mit Deutschen aus Wuhan gelandet

Nach Behördenangaben waren weder Erkrankte noch Verdachtsfälle an Bord. Die Rückreise war freiwillig und nur für Gesunde erlaubt. Nach der Ankunft in Frankfurt sollten die Passagiere dennoch zunächst im Flieger von Medizinern begutachtet und befragt werden. Weitere Untersuchungen sind in einem sogenannten Medical Assessment Center vorgesehen. Sollte dabei jemand Symptome zeigen, werde er in eine Isolierstation der Frankfurter Universitätsklinik gebracht. Die gesunden Rückkehrer müssen zunächst für zwei Wochen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Germersheim in Quarantäne bleiben.