Der Polizei zufolge ereignete sich die Explosion am frühen Abend in einer Fußgängerzone der Stadt im Südosten Frankreichs. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass eine Paketbombe detonierte. Die Explosion soll sich an einer Straßenkreuzung bei einer Bäckerei in der Straße Victor Hugo ereignet haben. Der Bereich wurde abgesperrt. Anwohner wurden aufgerufen, sich fernzuhalten.