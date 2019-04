Nach Busunglück Maas fliegt nach Madeira

Nach dem schweren Busunglück auf Madeira mit vermutlich mehreren deutschen Todesopfern fliegt Außenminister Heiko Maas auf die portugiesische Insel. Wie Maas in Berlin sagte, wird er von einem Team aus Ärzten, Psychologen und konsularischen Betreuern begleitet. Er wolle mit Überlebenden sprechen und den portugiesischen Helfern für ihren Einsatz danken.

Maas zufolge gibt es nach wie vor keine Gewissheit über die Zahl der deutschen Opfer. Die deutsche Botschaft in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon bemühe sich gemeinsam mit den Behörden auf Madeira um Aufklärung. Der deutsche Botschafter sei bereits auf dem Flughafen in Funchal gelandet. Sowohl auf Madeira als auch in Berlin sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

Es ist erschütternd, dass aus dem Osterurlaub für so viele Menschen eine Tragödie geworden ist. Außenminister Heiko Maas

Rettungsflieger der Bundeswehr steht bereit

Ein Blick ins Innere eines fliegenden Lazaretts der Bundeswehr. Bildrechte: imago/Rainer Weisflog Nach Angaben von Kanzleramtsminister Helge Braun will sich die Bundesregierung erst zu den ums Leben gekommen Deutschen äußern, wenn alle Angehörigen informiert sind. Er sagte, es sei eine Reisegruppe von vorwiegend deutschen Urlaubern betroffen.



Braun zufolge wird derzeit geprüft, ob ein Rettungsflugzeug der Luftwaffe nach Madeira geschickt werden soll, um die verletzten Deutschen nach Hause zu holen. Eine Entscheidung solle noch am Donnerstag fallen. Der Airbus sei bereits in Bereitschaft.

Bei der Maschine handelt es sich um eine fliegende Intensivstation der Bundeswehr. An Bord können bis zu sechs Menschen intensivmedizinisch betreut werden. Zudem gibt es 38 weitere Liegeplätze, bei einigen von ihnen ist eine verstärkte medizinische Überwachung mit Monitoren möglich.

Merkel bekundet Anteilnahme

Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte bestürzt auf die Meldungen aus Madeira und sprach den Angehörigen der Opfer ihre Anteilnahme aus. Merkel sagte, sie denke mit Trauer und Bestürzung an "unsere Landsleute und alle anderen Menschen, die von dem fürchterlichen Busunglück auf Madeira betroffen sind".

Hotel: Alle Opfer sind Deutsche

Am Mittwochabend war in Caniço in der Gemeinde Santa Cruz ein Bus von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus gestürzt. Dabei kamen mindestens 29 Menschen ums Leben, 27 weitere wurden verletzt. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.