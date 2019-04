Die meisten Überlebenden der Buskatastrophe von Madeira sind wieder in Deutschland. Wie die Luftwaffe auf Twitter mitteilte, landete die medizinisch ausgerüstete Spezialmaschine der Bundeswehr am späten Nachmittag mit 15 verletzten Deutschen an Bord in Köln. Nach Angaben der Stadt sind unter den Verletzten auch Urlauber aus Thüringen und Sachsen-Anhalt.