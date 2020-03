In der Türkei sind viereinhalb Jahre nach dem Tod des syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi drei Männer in der Türkei verurteilt worden. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Sie erhielten wegen "Mordes mit möglichen Vorsatz" im Falle des damals dreijährigen Aylan und vier weiterer Flüchtlinge Haftstrafen von 125 Jahren.

Die drei Männer waren in der südlichen Stadt Adana festgenommen worden. Welcher Nationalität sie angehören ist nicht bekannt. Bereits 2016 hatte ein türkisches Gericht in dem Fall zwei syrische Schleuser für Menschenschmuggel zu Haftstrafen von jeweils vier Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Das Bild des ertrunkenen Kindes am Strand des Badeorts Bodrum hatte weltweit für Bestürzung gesorgt. Anfang September 2015 waren er und vier weitere Flüchtlinge, darunter seine Mutter und sein Bruder, bei einem Bootsunglück in der türkischen Ägäis umgekommen. Die Familie hatte versucht, in die EU zu gelangen.