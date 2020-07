Wie der Tourismusminister der Balearen Iago Negueruela Vázquez in der Hauptstadt Palma mitteilte, gilt die Anordnung seit Mittwoch zunächst für zwei Monate. Aus dem selben Grund ordnete die Regionalregierung auch die Schließung aller Lokale der Straße Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt an. Negueruela begründete die Maßnahme damit, dass das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer nicht die riesigen Anstrengungen der Menschen auf den Balearen im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufs Spiel setzen dürfe.

Dichtes Gedränge an der "Bierstraße" in Palma de Mallorca. Bildrechte: dpa

Der Tourismusminister bezog sich auf Fotos und Videoaufnahmen, die gezeigt hatten, wie Hunderte – mutmaßlich deutsche und britische Touristen – am Wochenende an der Playa de Palma sowie in Magaluf getrunken, getanzt und gefeiert hatten.



Die Menschen trugen keine Schutzmasken und hielten sich auch nicht an den in Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Metern.