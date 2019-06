Die 14-jährige Mandy Hoffmann aus Peine hat das Abitur mit der Note 1,0 bestanden. Nach Angaben ihrer Schule in Braunschweig ist sie damit eine der jüngsten Absolventinnen Deutschlands mit der Bestnote. Ab Herbst möchte die hochbegabte Schülerin Mathe und Chemie an der Technischen Universität in Braunschweig studieren.