Die beliebtesten Vornamen für Neugeborene sind im vergangenen Jahr Marie und Paul gewesen. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache mitgeteilt, die die Daten von bundesweit 700 Standesämtern ausgewertet hat. Berücksichtigt wurden dabei alle Vornamen, nicht nur der erste Name.

Marie lag demnach bei den neugeborenen Mädchen wie im Jahr 2017 vor Sophie/Sofie, Maria, Sophia/Sofia, Emilia, Emma und Hannah/Hanna. Auf Rang acht folgt der Name Mia, der den Platz mit Anna getauscht hat. Von Rang elf auf zehn vorgerutscht ist Johanna. Dafür fiel Luise/Louisa aus den Top Ten heraus.

Bei den Jungen verbesserte sich Paul im Vergleich zum Vorjahr vom dritten auf den ersten Platz und tauscht damit die Position mit Maximilian. Auf Platz zwei kommt nach wie vor Alexander. Die Plätze vier bis zehn gehen an Elias, Ben, Louis/Luis, Leon, Noah, Henry/Henri und Felix. Neu in den Top Ten ist allein der Name Henry/Henri, der Jonas verdrängte.