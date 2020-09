Woran erkennt man die Marmorierte Baumwanze?

Dr. Tim Haye: "Die Marmorierte Baumwanze lässt sich am einfachsten an den fünf hellen Punkten unterhalb des Halsschildes erkennen. Am häufigsten wird die Marmorierte Baumwanze jedoch mit der einheimischen Grauen Feldwanze, Rhaphigaster nebulosa, verwechselt, die ihr sehr ähnlich sieht. Diese Wanze hat auf dem klaren Teil der Flügel schwarze Punkte, während bei der Marmorierten Baumwanze Streifen zu erkennen sind. Die Musterung des Halsschildes ist zudem diffus und es sind keine deutlichen fünf Punkte zu erkennen.

Dr. Tim Haye arbeitet am Forschungsinstitut "Cabi Europe Switzerland". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am einfachsten ist es jedoch, wenn man die Wanze in einem Glas von der Unterseite betrachtet. Die einheimische graue Feldwanze besitzt auf der Unterseite zwischen den Beinen einen deutlichen Dornenfortsatz, der bei der Marmorierten Baumwanze fehlt. Zudem ist die Unterseite der Grauen Feldwanze mit zahlreichen schwarzen Punkten übersät. Beide Arten kommen im Herbst häufig in die Wohnung, um dort zu überwintern."

Woran zeigt sich an Pflanzen der Befall durch den Schädling?

Dr. Tim Haye: "Meistens sieht man große Mengen an Nymphen, die an den Früchten saugen. Der Schaden, den Wanzen verursachen, ist nicht immer eindeutig einer bestimmten Art zuzuweisen. Das Schadbild der Marmorierten Baumwanze und das von einheimischen Arten lässt sich nicht eindeutig trennen. Der Schaden an Früchten und Gemüse entsteht, wenn die Wanze ihre feinen, nadelartigen Mundwerkzeuge tief in das Gewebe der Pflanze, um dann den Pflanzensaft aufzusaugen.

Durch das Saugen gelangt mit dem Speichel der Wanze ein Verdauungsenzym in die Pflanze, das später zur Deformation oder Absterben der befallenen Pflanzenteile führt. Bei Früchten wir Apfel, Birne und Pfirsich entstehen tiefe Dellen auf der Fruchtoberfläche, wodurch die Früchte unansehnlich werden. Schneidet man die Früchte auf, sieht man häufig braune, verhärtete Stellen. Gurken wachsen von der Einstichstelle an krumm, bei Peperoni und Tomaten wird das Gewebe an der Oberfläche weisslich und schwammig."

Ob süß oder herzhaft – die Marmorierte Baumwanze ist nicht wählerisch und saugt sogar an Chillischoten. Bildrechte: Tim Haye

Wo wurde die Wanze bislang gefunden? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich weiter verbreitet oder schon weiter verbreitet hat?

Dr. Tim Haye: "Es wurden bisher nur wenige Funde aus Ostdeutschland gemeldet. Die ersten Funde stammten aus Berlin. Ein einzelner Fund liegt aus Brandenburg vor - kurz außerhalb von Berlin. Mehrere Funde liegen auch aus Sachsen vor, besonders um Leipzig herum. Dort scheint die Wanze schon gut etabliert zu sein.

Die Populationen sind noch klein, aber so fing es an vielen anderen Orten auch an. Innerhalb weniger Jahre können die Populationen aber stark anwachsen. Nach unseren Klimakarten wären das nördliche Sachsen, Brandenburg, Berlin und Teile Sachsen-Anhalts gut geeignet für die Wanze. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wanzen dort schon vorkommen ist groß, aber oft werden sie erst dann wahrgenommen, wenn die Dichten schon beträchtlich sind. Eine Ausbreitung in diese Gebiete ist sehr wahrscheinlich.“

Was kann man gegen die Marmorierte Baumwanze tun?

Dr. Tim Haye: "Wer einen starken Befall durch die Marmorierte Baumwanze im eigenen Garten hat, sollte die Wanzen und deren Nymphen regelmäßig von Hand absammeln. Zudem sollte man die Blattunterseiten befallener Pflanzen kontrollieren, weil dort die Weibchen ihre hellgrünen Ei-Gelege ablegen. Ein Gelege besteht aus bis zu 28 Eiern. Auf chemische Mittel sollte man verzichten, da diese meist keine Wirkung gegen die Wanzen haben und nützliche Insekten abtöten. Bei frisch geschlüpften Nymphen kann man auch Seifenlauge auf die Pflanze sprühen, wie es auch gegen Blattläuse angewendet wird.

In der Landwirtschaft ist die Bekämpfung auf großen Flächen jedoch schwierig. Viele Insektizide zeigen keine Wirkung gegen die Marmorierte Baumwanze. Bei den wenigen wirksamen Mitteln handelt es sich in der Regel um Insektizide mit einer sehr breiten Wirkung, d.h. dass auch viele nützliche Insekten getötet werden. Dies kann zur Folge haben, dass Schadinsekten, die normalerweise durch ihre Feinde gut kontrolliert werden, sich wieder stark vermehren können. Zudem ist die Behandlung mit Insektiziden nur eine kurzfristige Lösung. Erschwert wird die Bekämpfung dadurch, dass sich die Wanze auf mehr als 200 Pflanzenarten entwickeln kann und das auch außerhalb der Obstanlagen, wie z.B. in Privatgärten und Parks. An solchen Orten kann sich die Wanze dann immer wieder ungestört vermehren und in die Obstanlagen einwandern.

Die Samuraiwespe ist der natürliche Feind der Marmorierten Baumwanze in ihrem Ursprungsgebiet. Hier sieht man, wie sie auf dem Gelege einer marmorierten Baumwanze gerade ihre eigenen Eier in die Eier der Wanze legt. Bildrechte: Tim Haye

Als mögliche biologische Alternative zur Bekämpfung der Wanzen gilt die aus Asien stammende Samuraiwespe, Trissolcus japonicus. Diese ist der natürliche Feind der Marmorierten Baumwanze in ihrem Ursprungsgebiet. Die nur zwei Milimeter großen, für den Menschen ungefährlichen Schlupfwepsen legen ihre eigenen Eier in die Eier der Baumwanzen. Ihre Larven fressen die Eier von innen auf und verhindern so, dass sich neue Wanzen entwickeln.

Wie auch die Marmorierte Baumwanze wurde dieser natürlich Feind vermutlich mit Waren aus Asien nach Europa eingeschleppt, wo er 2017 erstmals im Tessin nachgewiesen wurde. Mittlerweile breitet sich diese Wespe rasch von selbst aus und folgt dem Weg der eingeschleppten Wanzen. In Norditalien, wo die Wanze im 2019 300 Millionen Euro Ernteverluste verursachte, wurde sie dieses Jahr erstmals großflächig eingesetzt.

In Deutschland ist der Nützling die Samuraiwespe bisher nicht nachgewiesen worden, aber da er schon im grenznahen Basel in der Schweiz vorhanden ist, ist es nur eine Frage der Zeit, dass sie auch in Deutschland gesichtet wird."

Wenn man eine solche Wanze findet, wohin kann man sich wenden, damit die Funde zentral gesammelt und dokumentiert werden?

Dr. Tim Haye: "Es gibt mittlerweile mehrere und Seiten und Apps, bei denen man die Wanzen melden kann. Ich selbst habe die erste dieser Seiten 2013 entwickelt. Auch hier kann man Funde melden - am besten mit Foto, damit ich eine sichere Bestimmung durchführen kann."