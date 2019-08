Die Weltgesundheitsorganisation hat in Europa in der ersten Jahreshälfte 2019 einen starken Anstieg der Masernerkrankungen registriert. Laut WHO sind es bereits knapp 90.000 Fälle – doppelt so viele wie in den ersten sechs Monaten 2018. Am stärksten betroffen seien die Ukraine, Kasachstan, Georgien und Russland.

Auch 37 Todesfälle

Wie die WHO weiter mitteilte, haben wegen der Statistik für 2018 vier Länder ihren Status als "masernfrei" verloren – Griechenland, Albanien, Großbritannien und Tschechien. In Griechenland wurden 2.193 Fälle gezählt, in Albanien 1.466, in Großbritannien 953 und in Tschechien 217. Als von Masern frei gilt ein Land, wenn über einen Zeitraum von zwölf Monaten kein neuer Fall mehr festgestellt werden kann.



Insgesamt registrierte die WHO in 48 europäischen Ländern jetzt mehr als doppelt so viele Masernfälle wie im Vergleichszeitraum – konkret 89.994 nach lediglich 44.175 Fällen in der ersten Hälfte 2018. In Deutschland gab es laut Robert Koch-Institut in diesem Jahr bereits rund 450 Masernfälle. Bildrechte: MDR

Masern sind eine Viruserkrankung, die schneller übertragen wird als etwa die Grippe. Wenn ein Infizierter niest oder hustet, bleiben die Viren noch zwei Stunden aktiv. Eine Infektion ist also noch möglich, wenn kein Infizierter mehr im Raum ist. Auch kann das Virus schon vier Tage vor dem Auftreten von Symptomen übertragen werden.

Im Verlauf der Krankheit können gefährliche Komplikationen wie Lungen- oder Hirnhautentzündungen auftreten, besonders bei Menschen, deren Immunsystem schwach ist, etwa Säuglinge oder Senioren. Im Jahr 2018 waren in Europa 74 und in der ersten Hälfte 2019 laut WHO nun 37 Masern-Todesfälle registriert worden.

Nicht alle Fälle werden registriert

In zwölf europäischen Staaten, darunter auch Deutschland und Frankreich, sind die Masern laut WHO endemisch. Sie gelten also nicht als von Masern frei. Österreich und die Schweiz hingegen haben dies jetzt geschafft. In der Bundesrepublik Deutschland soll ab dem 1. März 2020 eine Impfpflicht für Masern gelten.