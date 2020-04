Schneller kommt man da in der nächsten Apotheke zu einer Maske. Zumindest zu einer Einwegmaske. Und mit etwas Glück. Denn die Ankündigung der sächsischen Landesregierung am vergangenen Freitag habe erst Verunsicherung und dann einen neuen Verkaufsansturm ausgelöst, kritisiert Heike Senf, Inhaberin der Sonnen-Apotheke in Leipzig: "In der Praxis führt es einfach dazu, dass die Leute am Sonnabend früh losrennen, um am Montag gerüstet zu sein."