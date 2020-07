In der Praxis sei es für Zugbegleiter jedoch nicht immer realistisch, die Polizei zu rufen, vor allem nicht im Regionalverkehr, sagt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn: "Man kann natürlich die Bundespolizei rufen. Und bis die kommt, steht dann der ganze Zug mit den anderen Reisenden still. Das ist gerade in der Region schwierig." Einfacher sei es im Fernverkehr, weil die Bundespolizei an den größeren ICE-Bahnhöfen wie Leipzig oder Berlin ohnehin präsent sei.