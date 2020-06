Die wegen der Corona-Virus-Pandemie angeordnete Maskenpflicht verunsichert Verkäuferinnen und Verkäufer vor allem kleinerer Geschäfte. Das hat MDR-AKTUELL-Reporter Andre Seifert in Gesprächen mit Inhabern solcher Läden festgestellt.

Mögliche Alternative: Schutzmaske mit Sichtfenster Bildrechte: Stickerei Noch

So sagte etwa der Betreiber eines Spätverkaufs in der Leipziger Südvorstadt, dass Stammkunden auch mit Maske erkennbar seien: "Aber mit Laufkundschaft ist es problematisch, weil wir gar nicht wissen, wer steht hinter der Maske." Da gebe es durchaus ungute Gefühle.



Die Polizei kann jedoch beruhigen: Überfälle mit Mund- und Nasenschutz spielten aktuell keine Rolle, sagte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums, Pascal Ziehm, bei MDR AKTUELL: "Es ist verständlich, dass Ladenbesitzer ein mulmiges Gefühl haben. Allerdings sprechen die bisherigen Zahlen der sächsischen Polizei hier eine andere Sprache. Es ist sogar so, dass die ohnehin relativ geringen Zahlen von Raubdelikten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar noch um ein Fünftel zurückgegangen sind."