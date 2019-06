Den Angaben zufolge hatte der Schütze am Freitagnachmittag Ortszeit in einem Gebäude der Stadtverwaltung das Feuer mit einer großkalibrigen Handfeuerwaffe eröffnet. Er habe in allen drei Stockwerken wahllos auf Menschen geschossen. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei sei er tödlich getroffen worden. Die genauen Umstände und Gründe der Tat werden nun untersucht. Laut Polizei soll der Angreifer in der Stadtverwaltung gearbeitet haben.