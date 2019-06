Bundestierschutzgesetz Warum darf Antitaubenpaste verkauft werden?

Malte ist ein kleiner Mauersegler aus Dresden. Das letzte Jahr verbrachte er jedoch in der Mauerseglerklinik in Frankfurt am Main. Dort musste er warten, dass ihm ein neues Gefieder wuchs, denn das alte war hoffnungslos verklebt. Durch eine Paste, mit der eigentlich Tauben vertrieben werden sollen. Er bekam 23 neue Schwungfedern eingesetzt. MDR AKTUELL-Hörerin Ines Tschirnhorsky, die den Mauersegler hilflos in ihrem Garten fand, möchte wissen, warum das Mittel übrhaupt zugelassen ist.

von Frank Ludwig, MDR AKTUELL