Nach Einbruch in Grünes Gewölbe Bildermuseum Leipzig will Sicherheitssysteme prüfen lassen

Montagmorgen sind Kunsträuber in das Grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen. So spektakulär sie sind, so selten sind große Kunstdiebstähle auch. Ein Grund dafür sind unter anderem die hohen Sicherheitsvorkehrungen in Museen. Aber wie sicher sind die eigentlich? Und was machen Museen, um sich vor solchen Dieben zu schützen? Ein Blick auf das Museum der bildenden Künste in Leipzig.

von Kristin Kielon, MDR AKTUELL