Vier Preise für MDR Medienpreis für MDR-Europaprojekt

In Potsdam ist erstmals der Medienpreis Mittelstand für Nord- und Ostdeutschland vergeben worden. Gleich vier Auszeichnungen gingen dabei an den Mitteldeutschen Rundfunk – unter anderem für das multimediale Projekt "Was Europa mit uns macht". In der Kategorie Fernsehen erhielt der MDR gleich alle Preise.