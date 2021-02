30 Jahre alt wird der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in diesem Jahr. Coronabedingt sei zwar keine Zeit für Jubiläumsfeiern, erklärte MDR-Intendantin Karola Wille am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zum Jahresauftakt. Man könne aber stolz darauf sein, wie stark verwurzelt und akzeptiert der MDR in den drei Bundesländern sei: "92 Prozent aller Mitteldeutschen nutzen innerhalb von 14 Tagen mindestens einmal ein MDR-Angebot."

Weitere Themen seien natürlich die Corona-Pandemie, die anstehenden Bundestags- und Landtagswahlen oder die kürzlich verschobene Leipziger Buchmesse . Unter dem Hashtag "Wir sind Buchmesse" will der MDR unter anderem mit Streamingangeboten ein Hauch von Buchmesse möglich machen, wie die neue Direktorin der für Kultur zuständige MDR-Programmdirektion Halle, Jana Brandt , erklärte: "Wir verlegen das ARD-Forum in die alte Handelsbörse in Leipzig und wir als MDR streamen zum ersten Mal dieses Forum als Videoformat."

Doch was ist von den Programminhalten in Zukunft noch finanzierbar und wo muss der Sender sparen? Schließlich stimmte Sachsen-Anhalt gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. MDR-Intendantin Karola Wille sagte, bislang wolle man nicht am Programm sparen. Stattdessen seien Investitionen vorerst gestoppt worden: "Wie beispielsweise den Start in den crossmedialen Umbau in Halle, der vorgesehen war, diese Investition haben wir zurückgestellt. Auch was den Ausbau im DAB-Bereich anbelangt, da haben wir auch ein Stück was zurückgenommen. Aber im Programm versuchen wir alles so lange wie möglich aufrechtzuerhalten."