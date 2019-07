Klimatologen beobachten, dass Wetterlagen durch die Erderwärmung immer länger anhalten, also "persistenter" werden. Grund dafür ist das schmelzende Eis am Nordpol. Es reflektierte früher viel Sonnenlicht in den Weltraum. Nun verschluckt stattdessen dunkles Meerwasser die Energie und wird dadurch wärmer. Die Folge ist, dass sich die Wassertemperaturen von Nordpolarmeer und Atlantischem Ozean am Äquator annähern. Weniger Temperaturdifferenz bedeutet weniger Energie für die starken Winde in den oberen Atmosphärenschichten. Die Abschwächung der sogenannten Jetstreams wiederum bewirkt, dass sogenannte Blockadewetterlagen entstehen.



Im August 2002 blockierte ein Hoch über Skandinavien den üblichen Weg von Tiefdruckgebieten vom Atlantik über Frankreich nach Deutschland. Stattdessen zog das Tief "Ilse" über das Mittelmeer und lud sich dort mit Feuchtigkeit auf. Dann wurde es auf der sogenannten Fünf-B-Flugbahn über Norditalien und die Alpen nach Mitteleuropa gedrückt, wo es sich in tagelangen, starken Regenfällen entlud.



Im Sommer 2018 stand das blockierende Hoch in seinem Zentrum über Dänemark und Deutschland. Bei dieser sogenannten "Omegawetterlage" rissen die Westwinde nahezu ab, monatelange Trockenheit folgte.