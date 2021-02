"MDRfragt" zu Ernährung und Bewegung Jeder Dritte hat in der Corona-Zeit zugenommen

Ihre Essgewohnheiten haben laut Umfrage wenige verändert. Seit Pandemiebeginn kocht jeder Vierte häufiger zu Hause als vorher. Bei der Mehrheit ist in der heimischen Küche alles beim Alten geblieben. Bei der Nutzung von Lieferservices sieht es ähnlich aus. Jeder Fünfte hat in der Corona-Zeit häufiger bestellt oder das Essen im Restaurant abgeholt. Gut die Hälfte der Umfrageteilnehmer nutzt die Außerhauszubereitung nicht mehr und auch nicht weniger als zuvor. 16 Prozent gaben in der Umfrage an, in der Pandemie weniger häufig als in der Vor-Corona-Zeit bestellt zu haben.