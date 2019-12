Ein Werbeflyer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) erklärt die Tarifvergrößerung an einem Beispiel: "Lisa Müller liebt Kunst. Von ihrem Heimatort Dessau-Roßlau aus will sie eine Kunstausstellung im Museum Moritzburg in Halle besuchen. Bislang braucht sie dafür zwei Tickets: Ein DB-Ticket für die S-Bahn-Strecke Dessau-Halle und ein MDV-Ticket für die Tarifzone 210 Halle, um mit der Straßenbahn zum Museum zu fahren. Ab 15. Dezember 2019 benötigt Lisa Müller dafür nur noch ein MDV-Ticket."