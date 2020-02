Erst vor wenigen Wochen hat Lisa A., eine Hörerin von MDR AKTUELL, einen Sohn zur Welt gebracht. In einem Krankenhaus in einer größeren mitteldeutschen Stadt. Wir haben den Namen der Hörerin geändert, weil sie anonym bleiben will. Wegen eines Blasensprungs entschied die Klinik, die Geburt einzuleiten. Um die Wehen anzuregen, bekam Lisa A. Cytotec.

Auch andere Frauen hatten in den vergangenen Tagen derartige Erlebnisse in den Medien geschildert. Doch was ihnen und unserer Hörerin Lisa A. passiert ist, seien absolute Ausnahmen, erklären Mediziner fast einstimmig. So wie Prof. Dr. Holger Stepan, der Leiter der Geburtsmedizin an der Uniklinik Leipzig. Misoprostol, so heißt der Wirkstoff in Cytotec, habe sich in jahrzehntelangem Einsatz bewährt.