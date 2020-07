Bei der feuchten Makuladegeneration werden die Präperate Avastin und Lucentis eingesetzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Makula ist die medizinische Bezeichnung für die Netzhautmitte und die Stelle des schärfsten Sehens im Auge. Makuladegeneration heißt, dass sich in diesem Bereich ein Verfall, ein Abbau der Funktionsleistung einstellt. Die altersbedingte Makuladegeneration verursacht keinerlei Schmerzen. Viele Betroffene merken die Veränderungen zum Beispiel beim Lesen. In der Mitte des Sichtfeldes verschwimmen die Buchstaben. In einem späteren Stadium erkennt der Betroffene beispielsweise gerade Linien als Wellenlinien, oder das Zentrum des Gesichtsfeldes erscheint leer oder als grauer Fleck. Allerdings bleibt der äußere Bildrand zur groben Orientierung intakt. Das bedeutet, die Patienten können den Kopf eines Menschen sehen, dessen Gesicht aber nicht mehr erkennen.



Es gibt zwei Ausprägungen der Makuladegeneration: die trockene und die feuchte Form. In bis zu 20 Prozent der Fälle entwickelt sich die feuchte Form der Makuladegeneration. Sie ist aggressiver und schreitet deutlich schneller voran. Von "feucht" sprechen die Mediziner, weil in die Netzhaut krankhafte Blutgefäße einwachsen, deren Gefäßwände undicht sind. Flüssigkeit und Blutbestandteile treten aus. Der Körper steuert gegen und lässt die Miniwunden vernarben, was zu einer Zerstörung der empfindlichen Nervenschicht der Netzhaut führt. Bei dieser Verlaufsform kann innerhalb kurzer Zeit ein massiver Sehverlust eintreten. Nur bei der feuchten Form der Makuladegeneration kommt das Wirkprinzip von Lucentis bzw. Avastin zum Einsatz. Bei dieser Verlaufsform kann innerhalb kurzer Zeit ein massiver Sehverlust eintreten.



Die Mehrheit aller Betroffenen erkrankt an der trockenen Form. Dabei lagern sich am Punkt des schärfsten Sehens Abfallprodukte aus dem Stoffwechsel (Drüsen) ab und zerstören die Sehzellen. Der Verfall schreitet bei dieser Form aber sehr langsam und über viele Jahre voran und es gibt Möglichkeiten, den Krankheitsverlauf mit verschiedenen Behandlungen zu beeinflussen.