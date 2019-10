Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an den Briten Peter Ratcliffe sowie die US-Amerikaner William Kaelin und Gregg Semenza. Wie das schwedische Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mitteilte, werden sie damit für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen ausgezeichnet, mit denen auch menschliche Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen, um sich dessen Veränderungen anpassen zu können.

Mit dem für Medizin hate am Montag die Woche der Nobelpreis-Verkündungen begonnen. Am Dienstag und Mittwoch sind der Physik- und der Chemie-Nobelpreis an der Reihe. Am Donnerstag folgt der Literatur-Nobelpreis. Am Freitag wird bekannt, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis bekommt. Am kommenden Montag wird der von der schwedischen Reichsbank gesondert gestiftete Preis für Wirtschaft vergeben.