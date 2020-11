Beschäftigen Sie Mitarbeiter, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden? MDR AKTUELL hat in Kliniken und Pflegeheimen nachgefragt. Die Antworten ähneln sich. "Also bei uns gilt, dass an COVID-19 erkrankte Mitarbeiter prinzipiell nicht arbeiten", sagt zum Beispiel Manuela Powollik. Sie spricht für das Klinikum St. Georg in Leipzig.