Ob online oder per Telefon: Bei der Krankenkasse können sich Versicherte beschweren, wenn sie glauben, falsch behandelt worden zu sein. Bei der Techniker Krankenkasse sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund eine halbe Million Menschen versichert. 2018 gab es insgesamt 232 Verdachtsfälle auf einen Behandlungsfehler. Das klingt erst einmal wenig.

Das seien aber trotzdem 70 Prozent mehr als noch vor drei Jahren, sagt Elke Proffen von der Techniker Krankenkasse Sachsen-Anhalt. Die Leute seien inzwischen aufmerksamer und informierter. "Sie sind nicht mehr, wie noch vor ein paar Jahren, gewillt, den Arzt als 'Halbgott in Weiß' wahrzunehmen und deshalb alles hinzunehmen."

Aber nicht jeder Verdachtsfall bedeutet, dass auch ein Behandlungsfehler vorliegt. Die gesetzlichen Krankenkassen können beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, dem MDK, ein Gutachten in Auftrag geben.

Die Zahlen der AOK Plus zeigen, dass nur 15 Prozent der gemeldeten Verdachtsfälle auch als Behandlungsfehler anerkannt wurden. Diese Quote ist in den vergangenen Jahren stabil geblieben, sagt Katrin Richter, Fachreferentin für Behandlungsfehler beim MDK Sachsen.