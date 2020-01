Zu wenig Platz in Sachsen

61 Frauen mussten 2018 in die umliegenden Bundesländer verteilt werden, weil in Sachsen keine Unterbringung möglich war. Tendenz steigend. Das heiße nicht unbedingt, dass die Familien auf dem Land friedlicher sind, vielmehr seien die Hürden, Hilfe in Anspruch zu nehmen, deutlich höher als in der Stadt, sagt Wehner-Kreuze.

"Im ländlichen Raum ist das dann schon viel schwieriger, weil da die Wege einfach weiter sind, da muss man mitunter dann bis zu 30 Kilometer fahren, bis man die Beratungsstelle hat, die man braucht und dann auch erst mal aufmerksam wird auf das Angebot für gewaltbetroffene Frauen."

Größeres Tabuthema auf dem Land

Generell werde das Thema "Gewalt gegen Frauen" in den ländlichen Regionen noch eher tabuisiert, als in den Städten, sagt Wehner-Kreuze, die auch Sprecherin der Sächsischen Frauenschutzhäuser ist. Hier will die neue Sozialministerin Petra Köpping einhaken. Die SPD-Politikerin möchte das Netz der Schutzhäuser vor allem auf dem Land ausbauen.

Sozialministerin Petra Köpping. Bildrechte: Kerstin Pötzsch "Da ist es einfach so, dass wir nach wie vor Kapazitäten offen haben, zum Beispiel hat der Erzgebirgskreis noch kein Frauenschutzhaus und unser Ziel war es immer, das wir flächendeckend in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Frauenschutzhäuser anbieten können. Und insofern würden wir die Lücke mit dem Geld, was wir aus Berlin erwarten, welches ja für Investitionen, aber eben auch für die personelle Ausstattung möglich ist, gerne nutzen."

Unterstützung vom Familienministerium