In Deutschland ist die Zahl frei lebender Wölfe erneut gestiegen. Wie das Bundesamt für Naturschutz mitteilte, wurden im Untersuchungszeitraum 2019/2020 in den Bundesländern 128 Rudel gezählt. Im vorhergehenden Monitoringjahr 2018/19 waren es noch 23 Rudel weniger.



Nachweise von Wölfen gab es demnach in 15 von 16 Bundesländern, darunter auch den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin. Einzige Ausnahme ist bislang das Saarland. Die meisten Tiere leben in der Mitte Deutschlands. Allein 98 der insgesamt 128 Rudel konzentrieren sich in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen.