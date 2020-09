So schauten sich zum einen ehrenamtliche Mitarbeiter auf Internetplattformen um. In anderen Fällen werde das Landesamt von externen Institutionen angesprochen: "Da gab es auch schon einen Fall im letzten Jahr, dass wir aus einem ganz anderen Bundesland informiert wurden: 'Ich habe im Netz etwas gesehen, und da ist der Hinweis auf Sachsen-Anhalt'", erzählt Friedrich.

Und der zweite Weg sei, "dass man die Sondengänger, Raubgräber oder wie wir auch immer die Menschen nennen möchten, im Gelände sehen". Entweder würde das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die Täter selbst auf frischer Tat ertappen oder in den meisten Fällen seine ehrenamtlich Beauftragten, die ein bestimmtes Gebiet in Wohnortnähe beobachten würden.

Ungereimtheiten würde sie dann sofort an die Behörden melden, sagt Friedrich. Denn in Sachsen-Anhalt gilt: Wenn das im Boden Gefundene keinen Besitzer hat, gehört es dem Land. Hierbei arbeite die Landesdenkmalbehörde eng mit dem Landeskriminalamt zusammen. Jeder Fall werde an das LKA gemeldet, das dann gemeinsam mit den Gerichten den Fall untersuche. Nahezu alle angezeigten Fälle von Raubgräberei seien aufgeklärt worden, heißt es in dem Schreiben des LKA an den MDR. Die Dunkelziffer sei jedoch hoch.